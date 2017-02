Governo do Estado abre concurso com 70 vagas para o Corpo de Bombeiros

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte abriu 70 vagas em concurso público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar. O edital foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 07 de fevereiro. As inscrições vão do dia 24 de fevereiro até o dia 6 de abril.

O certame será realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). As inscrições serão abertas no dia 24 de fevereiro de 2017 a partir das 14h e seguirão até às 17h do dia 6 de abril de 2017, exclusivamente através do site do Idecam.

A taxa de inscrição é de R$ 80. O concurso será realizado em seis etapas. A primeira constará de prova objetiva de múltipla escolha, a ser aplicada na data provável de 21 de maio de 2017, simultaneamente nas cidades do Natal, Mossoró e Caicó. As fases seguintes consistirão de Avaliação Médica e Odontológica, Exame de Avaliação de Condicionamento Físico, Avaliação Psicológica e Investigação Social e da Vida Pregressa do candidato.

A última etapa consistirá no Curso de Formação de Praças Bombeiro Militar, com duração média de 12 meses. As vagas serão distribuídas em ampla concorrência tanto para homens quanto para mulheres. Não haverá vagas para pessoas com deficiência, pois o cargo exige aptidão plena dos candidatos.

O salário inicial é de R$ 2.904, podendo chegar, nos termos da legislação pertinente às promoções referentes ao quadro de praças, a R$ 9.472,65, subsídio correspondente ao cargo de Subtenente Nível X.

O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Acesse aqui o edital.