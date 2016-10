Governo discute medidas de redução de Crimes Violentos Letais no Rio Grande do Norte

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) reuniu na manhã desta quarta-feira (5), na sede do órgão, em Natal, representantes de setores estratégicos da pasta, relacionados a investigação e prevenção de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no estado, para avaliar os atuais índices e definir medidas a serem adotadas para redução de assassinatos no RN. A Secretaria tem atuando em várias frentes, sejam elas na área de atribuição específica da segurança pública, quanto na área social, visando frear o crescimento da violência.

A Polícia Civil tem atuado de forma mais ágil, por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na conclusão de inquéritos relacionados aos CVLIs. De janeiro a setembro deste ano, as equipes da DHPP concluíram 136 inquéritos policiais, obtendo um índice superior à 100% comparado ao mesmo período de 2015, o qual alcançou o número de 66 inquéritos concluídos.

Em Parnamirim, uma Força Tarefa criada pela Delegacia Geral de Polícia (DEGEPOL) tem se empenhado na elucidação de crimes realizados no período de 2000 a 2009 e que estavam ainda sem solução. Em apenas 15 dias este trabalho já finalizou 10 inquéritos, com identificação de autores de crimes e confecção de mandados de prisão prontos para serem executados. Em breve a cidade de Mossoró e outras da região Metropolitana também receberão a Força Tarefa da Polícia Civil.

“O bom resultado deste trabalho se deve a uma maior integração dos serviços de inteligência do órgão, o perfil dos membros da equipe, apoio do ITEP e novas metodologias aplicadas a investigação”, disse o secretário da Sesed, Caio Bezerra.

Já a Polícia Militar, com o apoio da Força Nacional, tem realizado um maior número de barreiras e abordagens em locais indicados pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) onde estão concentradas as manchas criminais, ou seja, áreas com maiores incidências criminais. No interior, uma série de operações em apoio ao Comando de Policiamento do Interior da Polícia Militar tem sido executadas pelos militares da Força, onde pelo menos treze cidades estão sendo beneficiadas, entre elas Nova Cruz, Patú, Pau dos Ferros, Macau, Assú, Mossoró, Apodi, Caraúbas, São Paulo do Potengi, Santa Cruz, Currais Novos, Parelhas, Jucurutu.

“A expectativa é que as operações sejam mantidas também no interior, ampliando o reforço na segurança para outros municípios. Vamos avançar nas ações de desarmar pessoas que portem ilegalmente arma de fogo e combater grupos que atuem no tráfico de drogas”, destacou o secretário.

Quanto ao trabalho desenvolvido na área social, a Sesed tem buscado estreitar parcerias com setores da Educação e Saúde desenvolvendo políticas públicas integradas aos municípios. Com a Educação uma série de encontros tem ocorrido periodicamente com professores e diretores visando uma maior proximidade das unidades escolares com gestores das Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs).