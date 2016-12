Governo constata avanços no Hospital Tarcísio Maia

Em reunião na manhã desta quarta-feira (21) o diretor geral do Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), Jarbas Mariano, esteve reunido com o secretário de Estado da Saúde Pública, George Antunes, para apresentar um relatório do trabalho desenvolvido pela gestão desde abril de 2015 a frente do hospital.

A conclusão da reforma dos 36 leitos de enfermaria foi um dos grandes avanços para o HRTM, referência para toda a Região Oeste do estado. Na estrutura física do hospital também receberam reforma e ampliação as áreas de repouso para os plantonistas, a segunda recepção do Pronto Socorro, criação do estacionamento para funcionários e, mais recentemente, a brinquedoteca e clínica pediátrica receberam nova pintura.

Vários materiais e equipamentos foram adquiridos garantindo mais comodidade para servidores e pacientes, bem como agilidade na realização de exames. Através de recursos do RN Sustentável o Governo do Estado adquiriu um tomógrafo de 16 canais com alto poder de resolução, evitando que pacientes sejam transferidos para Natal a fim de realizarem exames como angiografia cerebral e angiotomografia.

Novos computadores foram adquiridos para agilizar as prescrições médicas, além de 10 novos respiradores, 3 eletrocardiogramas e 1 aparelho de ultrassonografia. A aquisição e instalação de 41 novas centrais de ar (split), novos colchões para pacientes e funcionários, instalação de novas câmeras de segurança e placas de sinalizações no interior do hospital e fachadas da entrada melhorou a ambiência e conforto para usuários e servidores.

Foram reabertos o consultório odontológico e a Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), beneficiando pacientes que aguardavam na fila de espera.

Nesta quarta-feira (21) uma cerimônia de menção honrosa será realizada, às 17h no auditório do HRTM, para todos os parceiros e colaboradores. “Vamos homenagear a maçonaria, igreja evangélica, prestadores de serviço, SAMU, Prefeitura Municipal de Mossoró, ALBEM (Albergue de Mossoró) e demais parceiros que muito contribuíram para as melhorias desta unidade hospitalar”, explicou Jarbas Mariano.