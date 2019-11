Governo capacita profissionais para novos serviços de referência em oncologia

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap) e Governo Cidadão e em parceria com a Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, promove até o dia 14 de novembro, na Escola de Oncologia da Liga-RN, o curso ‘Atenção à Saúde da Mulher em Serviços de Oncologia’. A capacitação tem foco no cuidado da saúde da mulher, no que diz respeito à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero, bem como ao incentivo à realização de exames de rastreamento da doença.

Serão qualificados todos os profissionais da saúde que atenderão nos Serviços de Referência Regional em diagnóstico em Oncologia, de João Câmara e São Paulo do Potengi, viabilizados com recursos do acordo de empréstimo com o Banco Mundial.

Cerca de 30 profissionais, desde técnicos de enfermagem a ultrassonografistas, mastologistas e ginecologistas estão sendo qualificados no manuseio de dispositivos e tecnologias utilizadas nos serviços oncológicos, de maneira que consigam refletir sobre essas práticas para promoverem atendimento de referência em suas regiões, sem descuidar da humanização.

“Ter o conhecimento técnico do que fazer e de como fazer no tratamento oncológico da mulher é a chave para tornar a luta dessas pacientes menos dura. Para isso, estamos aprendendo desde o acolhimento, porque temos de entender que é gente cuidando de gente; às peculiaridades de cada uma das patologias”, pontuou Renata Ciara, enfermeira de atenção básica do município de São Paulo do Potengi.

Casos no Brasil e no RN

Os especialistas estimam que, no Brasil, devem ser registrados quase 60 mil novos casos de câncer de mama até o final de 2019 –800 somente no RN. A prevenção e o diagnóstico precoce, que poderiam reduzir esses números, esbarram em desigualdades regionais. “O Governo do RN, a Sesap e Governo Cidadão estão saindo na frente, com este grande movimento em prol da prevenção e promoção na atenção à saúde da mulher. Essa capacitação visa, além de gerar conhecimento a todos os profissionais presentes, promover estratégias que permitam alcançar as mulheres em seus territórios, em seus municípios”, disse a coordenadora de ensino da Liga RN, Grayce Castro.

Ela destacou que muitas mulheres deixam de se cuidar pela dificuldade de acesso ao serviços especializados, que, na maioria das vezes, estão a quilômetros de distância do local de moradia, dificultando o diagnóstico precoce e tratamento, pontos importantíssimos à cura.

Centros de Oncologia

O Governo do RN tem na Saúde uma grande preocupação no que diz respeito a uma entrega eficiente e rápida. Dentre as ações que passam por construções, reformas e adequações de unidades de saúde, além da compra de equipamentos, está a viabilização, com recursos do acordo de empréstimo com o Banco Mundial, de dois Centros de Oncologia no Estado.

Com um investimento que ultrapassa R$ 3 milhões, os municípios de São Paulo do Potengi e João Câmara devem receber, no primeiro semestre de 2020, os Centros de Referência de atenção à mulher em Oncologia, com atendimento completo, do cadastro aos exames, uma vez que estarão diretamente ligadas ao Laboratório de Citologia e Patologia que em breve será inaugurado em Natal.

