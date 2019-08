Governo Bolsonaro é marcado pela censura a produções artísticas e dados oficiais

Desde que assumiu a Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL) protagonizou diversos episódios de cerceamento a dados públicos e de censura de produções que valorizem a diversidade sexual e racial do país.

Em menos de oito meses, ele e seus ministros criticaram a divulgação de dados de desemprego, desmatamento e drogas. Também proibiram a divulgação de materiais publicitários, como um comercial do Banco do Brasil que apresentava pessoas negras, homossexuais e transexuais, e suspenderam um edital para a produção de séries com a temática LGBT.

Essas e outras ações de censura, juntamente com a escalada de violência de seus discursos, lembram outro período da história do Brasil: a ditadura militar. Assista.