Governo atende pleito de Larissa Rosado e reajusta valor das diárias operacionais das Polícias Civil e Militar, Itep e Sejuc

Em requerimento apresentado no final do mês de agosto, a deputada estadual Larissa Rosado (PSB) solicitou do Governo do Estado, o aumento no valor das diárias operacionais para setores de segurança do Estado, que hoje é de R$ 50,00 por seis horas trabalhadas.

O último reajuste nesse valor havia ocorrido em dezembro de 2009, segundo a parlamentar.

Hoje, o Governo do Estado enviou à Assembleia Legislativa Projeto de Lei Complementar que aumenta o valor das diárias operacionais dos órgãos integrantes do sistema estadual de segurança pública – Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Itep (Instituto Técnico e Científico de Perícia) e Sejuc (Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania).

A proposta enviada para aprovação pela Assembleia Legislativa eleva o valor para 107,40 referentes oito horas de trabalho. No Projeto, o governador assegura que o Executivo estadual está fazendo todos os esforços para assegurar melhores condições de trabalho para os servidores da segurança pública.

Para Larissa, que tem levantado a bandeira da segurança no Estado, o atendimento ao pleito é uma grande vitória. “Para além de melhores condições de trabalho, o reajuste valoriza os servidores que muitas vezes colocam suas vidas em risco pela sociedade”, afirma.

A diária operacional é uma vantagem específica de natureza compensatória, destinada ao policial civil ou militar, que de modo voluntario, em período de folga, for empregado na atividade fim, de polícia judiciária ou de policiamento ostensivo.