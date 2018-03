Governo assume gestão e investe R$ 5 milhões no Forte dos Reis Magos

O Governo do Estado vai restaurar o Forte dos Reis Magos, um dos pontos mais visitados pelos turistas na capital potiguar. A edificação era de responsabilidade da União através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e passou a ser administrada pelo Governo do Estado. O termo de cessão foi assinado pelo governador Robinson Faria e representantes do órgão federal. A reforma do Forte está estimada em cerca de R$ 5 milhões.

O governador Robinson Faria afirmou que a preservação do monumento é muito importante para a história, turismo e educação do Rio Grande do Norte”. O equipamento vai passar por obras de restauração de piso, teto e acessibilidade. A duração do termo de transferência é de 20 anos.

O superintendente do IPHAN no RN, Marcio Alexssander Granzotto, ressaltou que a transferência de gestão “foi uma decisão dos governos federal e estadual como uma política nacional de proteção ao patrimônio. Participaram da assinatura secretários de Estado, técnicos do IPHAN, além do superintendente da Secretaria do Patrimônio da União no RN, Esdras Queiroz.

História

A Fortaleza dos Reis Magos faz parte da história da capital e do Rio Grande do Norte. Foi construído para proteger Natal contr possíveis ataques de franceses e holandeses, na época da colonização, estando localizado na Praia do Forte, Zona Leste da cidade. A construção demorou 30 anos para ser construída, sendo concluída em 6 de janeiro de 1598, Dia de Reis. A Fortaleza foi tombada em 1949.