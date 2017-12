Governo assina ordem de serviço para 40 novos leitos de UTI em Mossoró e Natal

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesap), assinou nesta sexta-feira, 29, os contratos e as ordens de serviço para construção de 40 novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s). São 20 novos leitos em Natal para o Hospital Walfredo Gurgel e outros 20 novos leitos no Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró.

Em Natal, os leitos serão construídas na área que hoje também abriga o Hospital João Machado, na avenida Alexandrino de Alencar.

Os novos leitos de UTI’s serão construídos e equipados com recursos próprios do Governo do Estado. Em Natal o valor do investimento nas instalações físicas é de R$ 1,9 milhão com prazo de conclusão de 360 dias. Em Mossoró, o custo é de R$ 2,4 milhões, com prazo de 300 dias, ambos contados a partir de 02 de janeiro de 2018.

Em janeiro de 2018, o Governo do Estado pretende entregar mais 20 novos leitos de UTI. São 10 leitos em Pau dos Ferros e outros 10 em Caicó. Outros 10 leitos estão em construção no município de Currais Novos, com conclusão prevista para o mês de março.

O Governo do Estado também está em processo de contratação de mais 20 leitos de UTI: 10 para o Hospital Regional de São José do Mipibu e 10 para o Hospital Regional de Macaíba.