Governo antecipa entrega da reforma do teatro Lauro Monte Filho

A reforma do Teatro Lauro Monte Filho, um dos principais equipamentos públicos do município de Mossoró, será entregue pelo Governo do Estado antes do prazo, em outubro deste ano.

Localizado na Praça Vigário Antônio Joaquim, no Centro da cidade, o prédio está recebendo um investimento de R$ 5 milhões que vai recuperar a sua estrutura física e equipamentos como iluminação, cenários, cadeiras, camarotes e sistema de refrigeração.

O cronograma das obras previa a conclusão para abril de 2019. Mas o Governo do Estado solicitou agilidade às obras e a construtora responsável se comprometeu a adiantar os serviços e entregar a obra no próximo mês de outubro.

O Teatro estava fechado há oito anos, em avançado processo de deterioração servindo de abrigo para pombos, ratos e morcegos. “é uma reivindicação não só da classe artística de Mossoró, mas de toda a população que passará a ter um teatro moderno, bem equipado e com conforto para a apresentação de espetáculos e para atividades culturais e de lazer”, afirmou o governador Robinson Faria em visita às obras nesta sexta-feira, 21.

Ao final da obra, o projeto estima que o teatro ficará assim: