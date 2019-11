Governadores oferecem a empresários alemães participação em PPP no NE

Na viagem que empreendem a vários países estrangeiros, os governadores do Nordeste sugeriram na quinta-feira (21) a participação em licitações e em parcerias público-privadas (PPP) a empresários alemães. A reunião onde o assunto foi discutido aconteceu em Berlim, organizada pela Associação das Câmaras Alemãs de Comércio e Indústria (DIHK), entidade que representa 100 mil estabelecimentos privados, sobretudo, do setor industrial.

Os governadores deram destaque a áreas como sustentabilidade, infraestrutura, turismo, saúde, segurança pública, saneamento e energias limpas. Segundo o governador do Piauí, Wellington Dias, os empresários manifestaram interesse em participar de concorrências e das parcerias. “No caso do Piauí, houve interesse nas áreas de piscicultura, energias renováveis, infraestrutura e serviços”, disse.

O diretor de Relações Econômicas da DIHK, Mark Heinzel, considera que o Consórcio Nordeste oferece muitas vantagens, como os procedimentos licitatórios, mas ressaltou que “a condição mais importante para os alemães continuarem investindo no Brasil é a recuperação da confiança no país”. A Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil, atrás da China, Estados Unidos e Argentina.

O governador Paulo Câmara destacou que o diferencial do Nordeste é a possibilidade de investimentos a longo prazo. “Em todos as nossas reuniões na nossa missão, esses elementos estão sendo destacados pelos empresários europeus, que demonstram muito interesse em aprofundar a discussão para a consolidação de novos investimentos”, frisou Paulo Câmara.