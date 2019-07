Governadores nordestinos reagem a Bolsonaro e lançam o Consórcio Nordeste

A iniciativa visa uma maior cooperação política, econômica e social para apoiar o crescimento da região.

Além do lançamento oficial do Consórcio que neste primeiro ano será presidido pelo governador Baiano Rui Costa (PT), a ideia do encontro desta segunda-feira é dar os primeiros passos para decidir o plano de trabalho do pacto que foi anunciado no mês de março.

Entre os objetivos do Consórcio está a realização de projetos conjuntos, com o objetivo de atrair mais investimentos e criar fundos de financiamento e captação de recursos.

Os Estados deverão realizar grandes licitações conjuntas entre para a compra de materiais, assim reduzindo os custos que seriam praticados em aquisições de menor escala. Também será possível a realização de parcerias em áreas como educação, turismo, troca de tecnologia e ações de preservação ambiental.