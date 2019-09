Governadores do Nordeste realizam encontro em Natal

Os nove governadores do nordeste participam, nesta segunda-feira (16),em Natal, de reunião do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. O encontro será iniciado às 14 horas no Hotel Senac Barreira roxa, localizado na Via Costeira, em Natal. O objetivo é estabelecer uma maior cooperação política, econômica e social para alavancar o crescimento da região.

No encontro serão debatidas pautas como Nordeste Conectado, temas sobre educação e a mediação tecnológica para a criação da Universidade Aberta do Nordeste; missão especial com União Europeia; criação de um escritório do Consórcio na China para negócios e atração de investimentos para a região, além do desenvolvimento do turismo e ações de preservação ambiental.

Os governadores debatem ainda a criação de uma rede de inteligência para combater o tráfico de armas no nordeste. A expectativa é que o trabalho em conjunto possa reduzir os índices de violência. Essa integração é uma forma de aumentar a eficácia dos serviços de segurança e inteligência.

O Consórcio Nordeste foi criado em abril de 2019, a partir de assinatura de protocolo de intenções entre os nove estados que compõem a região, para a atuação em nove áreas prioritárias: desenvolvimento econômico; infraestrutura; meio ambiente; articulação política, jurídica e institucional; desenvolvimento social; ciência, tecnologia e inovação; segurança pública; desenvolvimento da gestão; comunicação pública e estatal.