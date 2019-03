Governadora participa do encerramento do carnaval na Redinha

Encerrando o carnaval nesta quarta-feira de cinzas, 06, a governadora Fátima Bezerra percorreu a praça do Cruzeiro, na Redinha, em Natal, durante o desfile do bloco Baiacu na Vara, um dos mais tradicionais da capital.

O bloco dos Garis, composto por trabalhadores da limpeza pública e familiares, se juntou à programação e de lá os foliões percorreram várias ruas, conduzidos pela orquestra “Frevo do Chico”, até a chegada ao bar Pé do Gavião, outro espaço tradicional da Redinha.

A governadora comentou que o carnaval da Redinha é um dois mais antigos de Natal e um patrimônio cultural potiguar. “Aqui temos uma grande festa popular que reúne milhares de pessoas. Esta praia faz parte da nossa história e o carnaval é uma expressão legítima e forte da nossa cultura”, afirmou Fátima Bezerra.

Segurança contou com quase 5 mil PMs; balanço sai nesta quinta-feira

A Operação Carnaval 2019, iniciada na sexta-feira passada (01) pelo Governo do RN, via Secretaria do Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), seguiu até esta quarta-feira de cinzas, reforçando a segurança do folião potiguar.

O efetivo extra recebeu diárias operacionais no valor de mais de R$ 3 milhões. Além das forças estaduais com 4.900 PMs a mais, atuaram em parceria com Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guarda Municipal e Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU).

Um balanço da atuação das forças de segurança durante o período do carnaval será passado à imprensa durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, 07, às 10h, na sede da Sesed, no Centro Administrativo do Estado, em Natal.