Governadora participa de reunião ordinária da Diretoria do Sistema FIERN.

O vice-governador Antenor Roberto participou hoje (22) da reunião ordinária da Diretoria do Sistema FIERN em que a governadora Fatima Bezerra assinou contratos de renovação e de adesão ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do RN – PROADI. Seis empresas do Estado garantiram o incentivo fiscal, por meio do Programa para ampliar a produção e gerar novos empregos. A iniciativa vai representar a geração de 3.500 empregos diretos e indiretos no Estado. Estiveram presentes os secretários estaduais: Raimundo Alves – GAC, Fernando Mineiro – SEGRI, Virgínia Ferreira – SEARH, Jaime Calado – SEDEC e Aldemir Freire – Seplan, empresários, demais dirigentes e gestores da Federação das Indústrias.