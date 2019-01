Governadora Fátima Bezerra reúne-se com dirigentes do BB para discutir Royalties

O Governo do Rio Grande do Norte entregou ao Banco do Brasil pedido sobre a operação de antecipação dos royalties do petróleo, referentes a 2019, e apresentar uma proposta na próxima semana. A reunião com a diretoria do Banco ocorreu ontem, em Brasília, e tem como objetivo a regularização das finanças do Estado.

O gerente executivo, Emmanoel Rondon, e o superintendente executivo, Euler Mathias receberam a proposta do Governo e a governadora Fátima declarou que está confiante com a negociação. “Estamos confiantes que teremos uma resposta positiva da diretoria do Banco do Brasil. Vamos analisar a proposta que eles vão oferecer e, se atender aos interesses do Rio Grande do Norte, em breve estaremos com esse crédito disponibilizado”, destacou a Governadora.

Acompanharam a governadora os secretários Aldemir Freire (Planejamento e Finanças), Carlos Eduardo Xavier (Tributação) e o procurador do Estado, Fred Martins. Na ocasião, o Governo se comprometeu a manter a regularidade dos repasses ao BB.