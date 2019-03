Governadora Fátima Bezerra prestigia o tradicional carnaval da Redinha

Nesta terça-feira de carnaval, (5), a governadora Fátima Bezerra esteve visitando o bairro da Redinha e acompanhou a passagem do Bloco ‘Os Cão’, um dos mais tradicionais e populares de Natal. Fátima caminhou pelas ruas cumprimentando moradores e foliões, foi até o mercado onde conversou com comerciantes do local e recebeu o carinho da comunidade. Grande apreciadora das comemorações carnavalescas, Fátima não abre mão de prestigiar as folias de momo na Praia da Redinha, onde desfruta da convivência de muitos amigos e familiares.

“O carnaval é um símbolo do povo brasileiro, é nosso papel valorizar a cultura popular, proporcionando segurança para que a população possa brincar com tranquilidade. Nossas equipes de segurança preparam um esquema integrado entre todas as Forças de Segurança do Estado para que a população possa aproveitar sabendo que o Governo está trabalhando para garantir a segurança de todos”, destacou.

O bloco de carnaval ‘Os Cão’ é uma tradição que já dura mais de meio século, na praia da Redinha, na Zona Norte de Natal. Todos os anos o bloco leva centenas de pessoas às ruas, após saírem do mangue, os foliões saem desfilando pela Redinha esbanjando alegria irreverência.

Assecom/RN