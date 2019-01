Governadora Fátima Bezerra empossa Gustavo Coelho como secretário da SIN

O engenheiro civil Gustavo Rosado Coelho tomou posse, na tarde desta quarta-feira (2), como secretário de Estado da Infraestrutura (SIN).

O escolhido pela governadora Fátima Bezerra é servidor do quadro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e é um gestor com atuação na área de construção e de obras.

Gustavo Coelho agradeceu o convite da governadora eleita.

“Uma alegria muito grande em receber o honroso convite da governadora para enfrentar esse desafio de chefiar a SIN. Estamos trazendo nossa experiência e empenho para que o RN cresça cada vez mais e melhor”.