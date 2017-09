Governador vai a Parelhas dar apoio aos empregos nas oficinas de costura

O governador Robinson Faria participou, em Parelhas, de uma audiência pública em defesa das pequenas indústrias têxteis. O encontro teve como objetivo discutir soluções e oferecer apoio do Governo para vencer as dificuldades que esse setor vem enfrentando atualmente. Situação agravada após decisão do Ministério Público do Trabalho, que entendeu ser a Fábrica Guararapes, e não as facções, a responsável pela contratação dos profissionais de costura terceirizados.

A mobilização reuniu políticos, empresários e trabalhadores, na manhã deste sábado, 23.

“Estou aqui como governador para apoiar as facções e defender os empregos que esta atividade representa no interior do nosso estado”, destacou Robinson, realçando ainda que a situação econômica é bastante delicada. “Não podemos esquecer que estamos no sétimo ano seguido de seca, o que praticamente dizimou as atividades do setor primário “.

O principal impacto negativo, caso as facções de costura parem de funcionar, será o fechamento de quase três mil vagas de emprego, espalhadas por todo o interior do estado, mas concentrados principalmente no Seridó.

O prefeito Alexandre Dantas destacou o importante papel social do Pró-Sertão, programa que implementou as oficinas de costura no interior. “Muitas pessoas viram no programa seu primeiro emprego. Outras saíram do Bolsa Família. E só em capacitação, aqui foram mais de 3 mil beneficiados”.

Mais ações

Durante discurso o governador ainda anunciou outras ações no município de Parelhas. Entre elas, uma nova Central do Cidadão, um matadouro e a recuperação das estradas ligando Parelhas a Equador e a Jardim do Seridó.

“Outro tema que não pode ser esquecido é a água. E o nosso Governo vai fazer uma adutora interligando Parelhas, Equador e Jardim do Seridó”, acrescentou o governador.

Assecom/RN