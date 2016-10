Governador pede apoio do Ministério da Saúde para realização de mutirão de ortopedia no RN

Durante evento realizado para assinatura das portarias do Ministério da Saúde ao Rio Grande do Norte, realizado na sexta-feira, 21 de outubro, o governador do Estado, Robinson Faria, pediu apoio ao Ministério para a realização de um mutirão estadual de ortopedia para atender a demanda reprimida no RN.

O pedido foi feito ao secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Rogério Abdalla.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) está providenciando os trâmites administrativos para que esse mutirão seja realizado ainda no mês de novembro. De acordo com o secretário estadual de Saúde, George Antunes, o mutirão está em processo de avaliação sobre como será realizada a contratação dos hospitais prestadores de serviço.

“Os recursos estão sendo levantados. Mas com a ajuda do Ministério da Saúde o mutirão poderá ser feito com mais efetividade”, enfatizou o titular da pasta.

Ao todo, o RN conseguiu R$ 6,7 milhões em portarias para ampliar atendimento à população. Serão beneficiadas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Natal e Parnamirim somando R$ 4,2 milhões. Também foram contemplados o Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi, em Macaíba, na ordem de R$ 2,4 milhões e a Casa de Saúde Dix-Sept Rosado, em Mossoró com R$ 98.550.

Em todo país 216 entidades filantrópicas serão beneficiadas com a garantia de um repasse de R$ 317.9 milhões e mais 99 UPAs, com impacto financeiro anual de R$ 182 milhões.