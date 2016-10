Governador Geraldo Alkmin no PSB

Considerado o grande vitorioso nas eleições em São Paulo, o governador Geraldo Alkmin poderá ser o candidato a presidente da República pelo PSB. A tese é reforçada pelo fato do seu vice-governador, Márcio França ser um dos cardeais do partido socialista e vem fazendo esse trabalho há algum tempo.

Alkmin sabe que terá dificuldades em conseguir legenda em seu partido, o PSDB, que mostra sua preferência pelo nome do senador Aécio Neves. O mineiro tem o apoio da maioria do diretório e conta com a simpatia do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

O senador José Serra, que já disputou anteriormente a presidência da República é outro que poderá mudar de legenda com esse mesmo objetivo. É possível que volte a disputar esse cargo filiado ao PMDB, que não tem nome próprio com essa finalidade.

Isso acontecendo, o futuro presidente da República, no caso da eleição de um dos três, teve passagem pelo PMDB, migando depois para o PSDB. Pelo que se tem observado, no momento, dificilmente o PT e outro partido da mesma linha política terão condições de vencer essa disputa.