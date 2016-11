Governador desembarca em Mossoró, mas não cumpre agenda na cidade

O governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD), desembarcou no Aeroporto Dix-sept Rosado, em Mossoró, na manhã desta quinta-feira, 24 de novembro. Entretanto, ele não irá cumprir agenda na cidade.

Robinson irá acompanhar o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em visita à Agrícola Famosa.

O Governador não visita nenhum órgão em Mossoró há mais de sete meses, mesmo com episódios como o fechamento do Hospital da Mulher e suspensões de atendimentos no Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró (COHM).