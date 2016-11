Governador afirma que Mossoró terá voos comerciais para 80 passageiros

Durante passagem por Mossoró na manhã desta quinta-feira, o Governador Robinson Faria voltou a falar na reativação de voos comerciais para a cidade de Mossoró.

Robinson garantiu que a reativação ocorrerá após a conclusão da restauração do Aeroporto Dix-sept Rosado. O governador destacou que há um “compromisso da companhia Azul para instalação de uma linha comercial para 80 passageiros que está sendo projetada para Mossoró”, afirma.

O governador destacou que a articulação com a empresa será retomada tão logo a obra do terminal de passageiro do aeroporto seja concluída.

“Será um passo importante para o desenvolvimento econômico de Mossoró e região”, destacou.

O governador Robinson Faria deve retornar a Mossoró em dezembro onde pretende anunciar uma agenda positiva com ações em várias áreas.

Distante da cidade há sete meses o Governador tem acumulado desgaste com o desencadeamento de problemas graves como o fechamento do Hospital da Mulher e uma onda crescente de insegurança que atinge o município.