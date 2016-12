Governador afirma que 13º salários dos servidores está garantido, mas não divulga data de pagamento

O governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, anunciou, através das redes sociais, que o pagamento do 13º salário aos servidores públicos estaduais está garantido. No entanto, ele não informou a data da liberação dos recursos na conta dos trabalhadores.

Em novembro deste ano, o Governo do Estado chegou a declarar que, em razão da crise financeira, não possuía recursos para pagar o 13º salário dos servidores.

Também pelas redes sociais, o governador informou que o calendário de pagamento dos servidores será divulgado na terça-feira da próxima semana.