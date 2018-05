Google cancela evento em Natal por causa da paralisação dos caminhoneiros

A edição do projeto Cresça com o Google, que seria realizado em Natal nesta terça e quarta-feira, 29 e 30 de maio, foi cancelada por causa da paralisação dos caminhoneiros em todo o país. A organização do evento adiou a realizaçã dos cursos na capital potiguar para os dias 12 e 13 de junho.

A iniciativa iria ofertar gratuitamente treinamentos em habilidades digitais voltados para pessoas e empresas. Os cursos seriam realizados no Centro de Convenções de Natal.

O Cresça com o Google estava programado para oferecer duas turmas de Treinamento de Marketing Digital no dia 29, uma no período da manhã, das 8h às 12h, e outra pela noite, das 18h às 22h. Já no dia seguinte, o Google ofereceria, das 8h às 12h, a Capacitação para Mulheres e no período noturno, das 18h às 22h, o Treinamento Digital para Professores.