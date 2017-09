Goiás vence o ABC que Continua na Lanterna

ABC PERDE PARA O GOIÁS POR 1 A 0 NA VOLTA AO FRASQUEIRÃO

O Goiás entrou em campo confiante para enfrentar o lanterna ABC, ontem, sexta-feira (29), às 20h30, no Estádio Frasqueirão, em Natal.

A derrota do ABC não foi surpresa tendo em vista a péssima campanha que vem desempenhando, sem condições de retomar os caminhos da vitória na Série B do Campeonato Brasileiro e, mesmo jogando em seus domínios, foi derrotado por 1 X 0.

O gol do time goiano foi marcado por Nathan. Com o resultado, o ABC permaneceu com 18 pontos conquistados, ficando na 20ª colocação na classificação. O próximo compromisso do clube está marcado para a sexta-feira (06/10), contra o CRB/AL, às 20h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

No finalzinho do jogo, até o goleiro Edson fez algumas investidas no ataque, na expectativa do ABC marcar um gol, mas não conseguiu impedir a derrota.