Globo anuncia contratação de comentarista esportivo ex-ESPN e Fox

A Globo anunciou nesta terça-feira, 21, a contratação de seu novo comentarista: Paulo Vinícius Coelho, que deixou a Fox Sports depois de cinco anos. A estreia oficial do jornalista será no dia 3 de fevereiro, no programa “Bem, Amigos!”, do SporTV.

“Existia uma troca de olhares antiga, que agora virou namoro de verdade. Vai ser legal. Para mim, é um orgulho estar aqui na Globo, um orgulho trabalhar no maior grupo de comunicação do Brasil”, afirmou PVC ao site Globoesporte.com. Na nova casa, ele comentará jogos e terá um blog opinativo.

PVC tem longa passagem pela revista PLACAR, pelo qual ganhou diversos prêmios na década de 1990. “Sou jornalista formado em revista. “Minha formação foi na editora Abril. Você contar história que você consegue explicar, detalhar como aquela história se deu. Tem prazer enorme disso. De esmiuçar, fazer o leitor e o espectador entender aquilo”, afirmou à Globo.

Fonte: Portal Grande Ponto