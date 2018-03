Giro & Moda – Gil Lima

MODA

E o assunto da vez são cabelos com franja! Uma tendência fortissíma que esta voltando com tudo, porque no mundo da moda é assim, um verdadeiro vai e volta. Aproveita quem gosta porque elas não devem sair tão rápido! Sucesso absoluto.

Com vários estilos de corte, tamanhos, assimetrias, elas combinam com todos os tipos de rosto, basta procurar um profissional qualificado, que ele vai ajudar a escolher qual corte vai deixar seu rosto mais harmonioso.

FALANDO EM MODA

Aconteceu a semana de moda em Paris de 27/02 à 06/03 e é claro, que não poderia deixar de fazer um registro. O amigo Rio Grandense, o estilista Izaac Oliveira, esteve presente no evento e ficou encantado com tudo que viu e viveu, um sonho realizado! No seu curriculum (além do seu talento nato para desenhar) atualmente cursa Desing de moda na UNP Natal, desenvolve coleções e é consultor de imagem e estilo. Acompanhe seu trabalho nas redes socias @izaacoliver.

SALÃO RUBEM CAPOTE

O maquiador e cabeleireiro Rubem Capote, inaugurou seu mais novo espaço. O salão fica localizado na Rua França 149, Bairro Nações Unidas, Pau dos Ferros/RN. Aproveitando para dizer que ele vem muitas novidades por ai! Agendamentos no Cel: 084- 99836-9389.

GIRANDO GERAL

CARNAPAU 2018- O primeiro lote já virou! Abadá oficial- R$ 175,00 e Abadá Vip R$ 195,00. As vendas estão com tudo no site www.carnapau.com.br. em até 10x ou na Farma Formula em Pau dos Ferros/RN no Carnê 5x ou em 4x nos Cartões. Garanta o seu!

HOTEL PORTAL DAS SERRAS- Aquela opção de descanso e lazer indispensável no feriado. O Hotel Portal das Serras em Portalegre/RN, ainda dispõe de vagas para a Semana Santa. É só ligar para a central de reservas e marcar a sua (084)-99945-6581.

DEPILAÇÃO A LASER- O espaço de Estética Leila Sabino estará nesse dia 24/03 realizando depilação a laser, e o cliente ainda ganha um bonificado. O atendimento no espaço começa as 07:00 às 18:00! Agende a sua sessão pelo whats (084) 9.9927-5547.

FESTIVAL FONDUE-O Hotel Serrano em Martins/RN se prepara para mais um Festival de Fondue, que já vai para sua 18ª edição. Fiquem atentos que em breve teremos a data. Façam suas reservas e aguardem! Mais informações no Tel: (084) 3391-2299.