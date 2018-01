Giro & Moda – Gil Lima

MODA

ANO NOVO

Um novo ciclo se inicia. A virada do ano é sempre uma data muito importante, e para os que creem em superstições a cor influencia bastante, todos querem esta vestidos com cores que simbolizam o que esperam do ano, e já é tradição a cor branca para usar nesse dia, afinal todos queremos paz. Selecionei algumas pessoas que não abriram mão da cor branca nesse réveillon.

FALANDO EM BRANCO

No último final de semana (30/12) aconteceu na Pizzaria Água na Boca de Pau dos Ferros o aniversário do Advogado Jean Carlos, onde ele reuniu família e amigos para comemorar o grande dia. O traje obrigatório da festa foi o branco. A ornamentação, buffet, enfim todos os detalhes da festa foram feitos com todo capricho para que os convidados se sentissem especias.

GIRO

ENFIM JANEIRO-A contagem regressiva esta acabando

O final de semana mais esparado! O Jegue folia chegando, e pra quem ainda não garantiu o seu abadá, a partir de hoje quem comprar nos pontos de venda já irá receber na hora. O abadá oficial R$ 180,00 e o Vip R$210,00. Os pontos de venda autorizados em Pau dos Ferros são a Max Modas, Use Hering Dzarm, Requinte da Moda e Online for men. Os modelos dos abadás já foram divulgados e você pode conferir visitando o instagram @micaretajegue. Garanta o seu e curta:

-05/ Jan-Bell Marques

-06/ Jan-Rafa e Pipo Marques

-07/Jan- Chicabana

WORKSHOP DE ORATÓRIA

Um dos maiores palestrantes de vendas e atendimento no Brasil ”Jean Oliveira” traz para Pau dos Ferros ” A palavra bem dita” um Workshop de comunicação e oratória que acontecerá nos dias 19 e 20 de Janeiro (local a definir). O valor do investimento será de R$ 150,00 que poderá ser parcelado nos cartões ou 10% para quem quiser pagar à vista (depósito). As inscrições poderão ser feitas através do site www.doity.com.br. Não adianta ser bom e ter boas idéias se o mundo não souber disso. Vamos participar! Contato (84)99984-1384. ou (84)9-9624-9923

LIQUIDA VERÃO

A Ótica A graciosa inicia hoje os super descontos do ”’Liquida verão”, toda a colecão de Ray ban espelhados com 50% de desconto e você ainda pode parcelar em até 3x nos cartões, garanta o seu para arrasar nas tardes de Jegue Folia.

-Durante o mês de Dezembro a ótica realizou dois super sorteios no seu instagram: O de um óculos de sol e o outro de um relógio. As felizardas já começaram o ano bem, com brindes da melhor Ótica de Pau dos Ferros.