A modelo Malena Claudino fotografando para Ótica A graciosa-Óculos lançamento Prada, a marca que dita as novas tendências. Armação formato gatinho leve e confortavél, são estilosos e versáteis o suficiente para combinarem com todos os seus looks.

Giro & Moda – Gil Lima A coluna de hoje em especial aos 25 anos da Ótica A graciosa de Pau dos Ferros, traz para vocês, opções lindas de Óculos de sol. Alguns usam porque estão na moda, outros apenas quando necessário, e há os que não vivem sem. A verdade é que eles são indispensáveis para a estação mais quente do ano que se aproxima, praia, sol ”verão”. Então, que tal aproveitar os super descontos (20% nas compras à vista e 10% em até 10x carnê ou cartão) que a Ótica A graciosa preparou para comemorar os seus 25 anos? Vamos escolher o seu? Contato no (084) 3351-2922. Inspirem-se nos clicks a seguir feito pelo fotógrafo Vicente Gabriel (@vicentegabrielfotos) modelando Malena Claudino, com a parceria da Loja Max modas. FEST CRIANÇA

Amanhã Dia das Crianças e o Prefeito Leonardo Rêgo da cidade de Pau dos Ferros traz novamente o” Fest criança” com atrações locais que animam a criançada. Esse ano a diversão ficará por conta de Toti Barreto, Cia Dancart e sua equipe de personagens e a Turma do Chaves (Cover). A concentração do evento será na praça de Eventos da cidade. Porque a diversão tem quer para todos os públicos. gil lima GIRO E MODA