Giro & Moda – Gil Lima

VEM DIFERENTONA

A tradicional Festa de Padroeiro da cidade de Pau dos Ferros volta em grande estilo. E a diferentona Samyra Show será uma das principais atrações juntamente com Pedrinho Pegação e Henry Freitas. A data desse grande show será dia 01 Dezembro 2017 no Éden Club da cidade, um espaço amplo onde terá área Vip e pista. A festa é organizada pelo grupo Carnapau que entende o gosto da galera jovem, trazendo sempre atrações bem selecionadas. A venda dos ingressos e pontos de venda serão divulgados a partir do dia 02/10. Aguardem!

25 ANOS

A Ótica ”A Graciosa” da cidade de Pau dos Ferros, a mais conceituada da cidade pelo excelente atendimento, está com muitas novidades em óculos e relógios, e no mês de Outubro pra comemorar seus 25 anos de história está preparando muitas promoções para comemorar com seus clientes. Fiquem ligados que em breve teremos mais detalhes dessa super promoção.

PHD EM PENTEADOS

-O cabeleireiro Márcio Lima conhecido pelas suas clientes loiras, esteve em Natal na última semana 18/09 a 20/09 com o PHD em penteados Paulo Persil ”O mago das noivas” se aperfeiçoando no que ele entende de melhor, cabelos. Ao fim do curso ele foi titulado como o melhor da turma. Alguma dúvida que as produções que estão por vir prometem ser ainda mais arrasadoras? Ele está com pacotes especais para turmas de formaturas. Para orçamentos e informações no cel (084) 99830-8150.

ESTÉTICA LEILA SABINO

– A esteticista Leila Sabino está com super pacotes em Criolipólise (método blindado), Drenagem linfática, somente para o dia 07/10! Na data o parceiro Dr. Júlio Tavares, especializado em Harmonização facial, estará atendendo também na sua Clínica que fica localizada na Rua Quintino Bocaiúva,972-Centro Pau dos Ferros. Avaliações e agendamentos (084) 99927-5547.