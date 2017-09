Giro & Moda – Gil Lima

GIRO

FESTA DE PADROEIRO

A tradicional festa do padroeiro São Francisco de Assis na cidade de Jose da Penha /RN acontecerá nesse dia 04 /10 na praça pública da cidade com as atrações musicais de Saia Rodada, Banda Iskema Sertanejo e Ferro na Boneca. O evento recebe o apoio cultural da Prefeitura Municipal, que tem como gestor Dr. Raimundinho. Agende essa data pra curtir com a galera!

CHÁ SOCIAL

Realizado a cada dois anos pelo amigo colunista Lisboa Batista o ”Chá Social” tem por finalidade benefiar entidades filantrópicas da cidade. Na sua 7º edição realizado em 2015 em prol da Maternidade ”Santa Luiza de Marillac” foi um sucesso. Esse ano será a 8ª edição e no dia 30/09 (sabádo) será divulgado a entidade que será beneficiada, espaço e data que irá acontecer o evento. Vamos todos ajudar essa boa causa!

15 ANOS DE COLUNISMO

O parceiro do ”O mossoroense”, colunista Apolion Rodrigues- ”Caraúbas Acontece”, comemora nesse dia 22 de Outubro, 15 anos de Colunismo Social, sempre buscando o melhor que acontece na sua cidade. O espaço Maria Júlia é o encontro para essa noite que será repleta de brindes, muita diversão e alegria. Parabéns! Um brinde ao sucesso!

UM SONHO

”ROCK IN RIO” O maior festival de todos os tempos! Considerado o oitavo maior Festival do Mundo, amanhã 24/09, chega ao fim de mais uma edição. E Pra quem acompanhou (por TV ou presente no evento) viu que, o que não faltou foram looks inspiradores. O preto com certeza foi a cor predominante. Vamos aos clicks dos looks de alguns Rio grandenses que foram curtir esse mega evento?