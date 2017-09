Giro & Moda – Gil Lima

GIRO

A SEGUNDA-FEIRA MAIS DESEJADA DO ANO

O maior arraia fora de época da região ”Arraia do Peleja, está com data marcada e por sinal muito esperada! Será nesse dia 02 de Outubro 2017 (segunda-feira, véspera de feriado) na cidade de Apodi/RN com as atrações musicais de Jonas Esticado, Avine Vinny e Circuito Musical. O evento que começou como uma brincadeira entre amigos, virou tradição na cidade e já esta na sua 12º edição, reunindo sempre muita gente bonita e animada . Os ingressos estão a venda na cidade na loja San Lorenzo ou pelo Site www.acessovipingressos.com.br. Vai ficar de fora?

MODA

ALERTA DE TENDÊNCIAS-VERÃO 2018

O ano nem começou mais as tendências que irão ser febre na proxima estação (Verão), já estão circulando entre as fashionistas. E o alerta vermelho esta literalmente ligado. Em 2018 o vermelho continua com tudo. Sim, o vermelho que foi a cor vibrante na coleção de inverno, continua na próxima estação. É a cor do momento.

-Outra super tendência é o Xadrez Vichy , diferente do xadrez tradicional, pois tem divisão clara entre as cores e espacamento bem definido. O super sucesso dos anos 50 e início 60, volta com uma nova releitura, não apenas em peças de roupas como também em calçados.

– Calçados em linho e denim também vêem com tudo, o que já era de se esperar, pois são um verdadeiro clássico. Os modelos são carro-chefe da nova coleção Santa Lolla , que esta com o preview Verão 2018 todo repaginado. Em pau dos Ferros você em encontra na Loja Diva. Vale a pena conferir!

-Os óculos da vez serão os de lentes transparentes, de preferência amarela ou vermelha, estilosos e charmosos serão a sensação da estação, as fashionistas, aprovam esse modismo.

