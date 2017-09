Giro & Moda – Gil Lima

LANÇAMENTO JEGUE FOLIA 2018

Janeiro é sempre um mês muito esperado, pois acontece a primeira micareta do Brasil ”Jegue Folia”, e terá lançamento oficial no Terra Music em Mossoró/RN. Será nesse dia 29/09 , véspera de feriado, com Chicana, que irá mais uma vez fazer parte desse grande evento e Lagosta Bronzeada. O evento promovido por Buxexa produções promete ser um sucesso, até amanhecer o dia. O Jegue folia acontecerá no início do mês de Janeiro com as seguintes atrações: Dia 05/09 Bell Marques, 06/09 Rafa e Pipo Marques e dia 07/09 Chicabana. As vendas dos abadás já começaram no site www.jeguefolia.com.

MISS PETITE RN 2017

O concurso Miss Petite RN acontecerá dia 19 de Novembro 2017 em Natal/RN e a cidade de Pau dos Feros já está bem representada pela Linda Valéria Fernandes. Ela que foi escolhida por aclamação. Na cidade, ela contou com o apoio do cabeleireiro Márcio Lima, a loja Max modas e o Fotógrafo Vicente Gabriel. As inscrições para o concurso ainda estão abertas, então para as meninas que tem entre 13 a 26 anos e até 1, 68 de altura, nas categorias Teen e Petiti adulta podem participar representando seu município, clube ou loja. Mais informações (84) 99808-3669.

O fotógrafo Vicente Gabriel sempre muito requisitado pelo belo trabalho que desempenha, não é a toa que se vem se destacando e ganhado prêmios internacionais.

– Esse ano foi premiado com três fotos de sua autoria pela “FineArt Association”. Associação essa de reconhecimento internacional, considerada, por muitos, a melhor do Brasil. Com seu talento e humildade ainda vai chegar mais longe. Sucesso!

DESTAQUES DA MÍDIA

A empresa LOGOS – Assessoria & Pesquisa de Gestão realiza há sete anos a festa de entrega da comenda ”Destaques da Mídia”. O evento acontecerá no dia 25 de novembro, na cidade de Alexandria/RN, visando agraciar Vereadores, Secretários municipais e gestores que tem desempenhado suas funções públicas com ampla desenvoltura durante o ano.

Até a 5ª edição, realizada em 2015, este evento era restrito apenas a personalidades do Oeste do Rio Grande do Norte. Ano passado, abrangeu outras cidades do RN e municípios fronteiriços do estado potiguar, situados no estado da Paraíba. E em 2017, na sua 7ª edição, estará agraciando também, entes públicos de cidades do Ceará e Pernambuco.

Esse ano a amiga Eva da Silva Paiva, secretária de saúde de Ereré/CE, foi a indicada para estar recebendo a Comenda do 7º Prêmio “DESTAQUES DA MÍDIA”, como a secretária de melhor desempenho em 2017 no município. Além de Eva Paiva, a vereadora Edneuda Figueiredo de Holanda, também será homenageada, como a parlamentar de melhor desempenho no legislativo erereense. E, evidentemente, estarei prestigiando essas conterrâneas arretadas.

RAYTEC

A loja Raytec, do empresário Raynero Lima, pioneiro no ramo de celulares, agora atende em novo endereço: Rua Dom Pedro II, 46 (em frente ao depósito de bebidas de João Marinho, a antiga CD Play) Centro de Pau dos Ferros/RN. Há empresa está há 10 anos no mercado trabalhando com assistência técnica em celulares, amplia agora com vendas de eletro e eletrônicos, em novo endereço para melhor atender a sua clientela. Contato: (84 )9.96161686.

FELICITAÇÕES