Giro & Moda – Gil Lima

VEM VERÃO

A estação mais quente do ano se aproxima e quem não quer estar com um shape esbelto pra colocar aquele biquini ou aquela sunga? Para isso, além de manter a dieta, frequentar academia diariamente, um ramo que vem crescendo e se destacando como um grande aliado para manter o corpo em forma é o da estética, que oferece um leque de opções, como massagens modeladoras, drenagens linfáticas entre tantos outros procedimentos. Onde procurar?

D’GIOR ESTETICA

A Clinica D’gior na cidade de Pau dos Ferros, está com essa super novidade! Se a drenagem linfática convencional faz uma verdadeira ”faxina” no corpo eliminando toxinas e a retenção de líquidos, imagine um método que, além de drenar, promove resultados imediatos?! Estamos falando do método de Drenagem linfática da esteticista paulistana Renata França, ela que é a queridinha das famosas como Tais Oliveira, Preta Gil, Sabrina Sato entre outras. A técnica manual se destaca pelos seus efeitos imediatos, como redução de inchaço, regeneração dos tecidos, melhoria do sistema imunológico e da oxigenação sanguínea além de sensação de relaxamento.

-A profissional habilitada para o procedimento na cidade é a Biomédica Tatyanne Giodanna que ultimamente esteve em Salvador para trazer mais essa novidade para suas clientes divas. Na D’gior Tem pupila habilitada no Método Renata França. Se interessou? Anote o contato (84) 9.9603 5876.

MARQUINHAS DO VERÃO

Virou febre as marquinhas! O bronzeamento natural está fazendo a cabeça da mulherada e recebi o convite da amiga Valéria Ferreira para conhecer seu espaço de estica e bronze em Pau dos Ferros e fiquei encantada com o tratamento vip que ela dá às suas clientes. Ela já esta há dois anos com seu espaço e há quase um ano realizando bronzes e cada vez mais se aperfeiçoando. Está esperando o que pra sair por ai desfilando sua marquinha? Contato (84)9.9809-5440

SECARF

Nesse dia 19 de Setembro será o lançamento oficial de mais uma edição da Semana Cultural e Artística de Rafael Fernandes/RN. O evento organizado pela Prefeitura Municipal da cidade que tem como gestor o Prefeito Bruno Anastácio e comemora a Emancipação Política da cidade, que estará comemorando 54 anos. A divulgação acontecerá através das redes sociais da Prefeitura Municipal da cidade. Aguardaremos ansiosos as atrações que irão fazer parte desse grande evento que atrai o público de cidades circunvizinhas e movimenta o comércio local.

SÓ LEMBRANÇAS

Passaram as festividades na cidade de Pau dos Ferros/RN, porém, quero fazer alguns registros do giro que fiz na Finecap, e de quem arrasou no look na 21ª de Finecap.