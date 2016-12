Gilmar Mendes trata de reforma eleitoral do Brasil em encontro na Suécia

Nesta sexta-feira (9), último dia da viagem oficial a Estocolmo, na Suécia, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, esteve com a diretora-geral de Assuntos Políticos do Ministério de Negócios Estrangeiros daquele país, Anna-Karin Eneströ.

Eles conversaram sobre a participação de ambos os países no Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral (IDEA) e, também, sobre as perspectivas de reforma do sistema eleitoral brasileiro.

O ministro Gilmar Mendes começou, na última quarta-feira (7), viagem a Estocolmo, para participar da 25ª Sessão do Conselho de Estados Membros do Idea. No último dia do encontro, foram debatidos temas como o processo de desenvolvimento estratégico do instituto para 2018-2023; a designação para o Comitê de Assessores e Comitê Diretor; as eleições do presidente e vice-presidente do Conselho; e questões de governança.

Assessoria de Comunicação TSE