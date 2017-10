Gilmar Mendes considera insuficientes recursos do Fundo Eleitoral

BRASÍLIA — O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, em entrevista à agência de notícias alemã, Reuters, nesta sexta-feira que os recursos do fundo eleitoral aprovado pelo Congresso — no valor de R$ 1,7 bilhão — não serão suficientes para bancar a campanha de 2018. O ministro diz ser necessário continuar com o debate de novas fontes de financiamento dos candidatos.

Entre as sugestões, Gilmar Mendes sugere a discussão sobre a possibilidade de aumentar o no repasse para o fundo partidário, verba pública destinada a financiar os partidos políticos e que poderá, em parte, complementar os recursos para custear as campanhas políticas.

Para o presidente do TSE, o debate sobre o financiamento eleitoral das campanhas não vai se resolver “a contento” nem agora nem mesmo na campanha de 2018.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral considera o sistema eleitoral brasileiro “muito irracional” e lembra que, apesar da reforma política, continua o sistema proporcional com voto em lista aberta para eleição de deputados.

“Se os partidos não reduzirem o número de candidatos… Digamos que tenhamos 30 mil candidatos: como é que o sistema vai funcionar desta forma?”, questionou ele, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).