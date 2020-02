Gigante estatal de petróleo norueguesa acena com investimentos no RN

O Rio Grande do Norte está no radar dos investimentos de uma das principais empresas de petróleo do planeta, a estatal norueguesa Equinor. Este é o resultado da reunião, na tarde desta sexta-feira (7), entre a governadora do estado, Fátima Bezerra (PT) e o Senador Jean Paul Prates (PT) com a cúpula da Equinor no Rio de Janeiro.

“Foi uma reunião importantíssima e muito bem sucedida, especialmente pelo peso e pelo papel da Equinor”, explica o senador Jean Paul. Ele revela que os diretores da estatal norueguesa ficaram entusiasmados com a explanação da governadora Fátima, apontando a segurança jurídica e operacional já construída no estado para receber esse tipo de investimento.

A Equinor já tem um projeto em curso no Brasil, no município de Quixeré (CE) e seus diretores asseguraram que, ainda em 2020, farão uma visita ao Rio Grande do Norte para dar prosseguimento à análise de empreendimentos no estado.

Entre as maiores

Anúncios

A governadora Fátima e o senador Jean Paul foram recebidos na sede da estatal norueguesa no Rio pelo vice-presidente global de Cadeias de Suprimentos da Equinor, Mauro Andrade, pelos gestores de Relações Públicas e Governamentais Tiago Martins e Glícia Gomes e pela diretora de Assuntos Regulatórios, Claudia Alves.

A Equinor — a antiga Statoil — é uma das maiores empresas de petróleo do mundo e está migrando seus interesses para a geração de energia eólica e solar.

senador Jean Paul já estuda um projeto de marco regulatório para o off-shore eólico (a geração de energia eólica no mar), atividade que ainda não é tratada na legislação brasileira. A proposta deve ser apresentada em breve ao Senado.

“É fundamental aprimorar a legislação para assegurar os investimentos nesta área, aqui no Brasil”, explica o parlamentar.

Fonte de riquezas

“A Equinor tem grande preocupação social, ainda mais que é uma estatal pertencente a um país que construiu seu desenvolvimento a partir dos royalties da produção de petróleo”, lembra o senador Jean Paul.

Segundo a Organização das Nações Unidas, a Noruega tem o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo. A Equinor tem 67% de seu capital sob controle do Estado Norueguês.

Empregos qualificados e desenvolvimento

A governadora Fátima Bezerra e o senador Jean Paul Prates cumprem uma agenda intensa no Rio de Janeiro, voltada para reforçar a atração de investimentos para o Rio Grande do Norte capazes de assegurar mais empregos qualificados e mais desenvolvimento.

Antes da reunião com a Equinor, eles foram recebidos na sede da Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP), entidade que promove o desenvolvimento dos fornecedores e prestadores de serviços nacionais da área. Eles apresentaram à entidade a estratégia do estado para fortalecer o setor.

Base pronta

A base para atrair fornecedores da cadeia de óleo e gás e de empresas de petróleo par o Rio Grande do Norte está pronta. O estado conta com um expressivo contingente de profissionais da área e um núcleo robusto de formação, resultado de investimentos expressivos feitos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e nas demais Universidades e Institutos Federais de Educação.

“Para os investidores, isso é garantia de contar com profissionais muito bem qualificados, tanto no nível técnico quanto no nível acadêmico superior e de gestão”, ressalta o senador Jean Paul Prates.

Fonte: Agência SaibaMais