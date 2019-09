Getúlio chama atenção para demanda reprimida de cirurgias eletivas no RN

O deputado Getúlio Rêgo (DEM) chamou atenção, na sessão plenária desta quinta-feira (19), dos órgãos fiscalizadores para que investiguem a demanda reprimida existente de cirurgias eletivas no Rio Grande do Norte. Segundo ele, a Comissão de Saúde da Assembleia, da qual faz parte, solicitou ao Governo o quantitativo de pacientes à espera de cirurgias no Estado, mas ainda não obteve resposta.

“Estão escondendo esta situação. Chamo atenção do Ministério Público que investigue o caso, porque algo precisa ser feito. São pessoas de 70, 80, 90 anos que estão voltando para sofrer em suas casas sem a solução de seus problemas”, disse ele.

O parlamentar ainda criticou a decisão do Governo de transferir a Superintendência de Vigilância Sanitária (SUVISA) para a sede da Secretaria estadual de Saúde. Segundo ele, a decisão é autoritária e vai prejudicar o trabalho do órgão.

Em aparte, o deputado Galeno Torquato (PSD), que é presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, disse que a situação das cirurgias eletivas no RN é grave. “Os corredores vazios dos hospitais não significam que não existem pacientes esperando. O que existem são pacientes em suas casas esperando uma cirurgia”, explicou Galeno, que também corroborou com a crítica de transferir a SUVISA para a sede da Secretaria.

O deputado José Dias (PSDB) e o deputado Gustavo Carvalho (PSDB) também apartearam o discurso de Getúlio Rêgo tecendo críticas à gestão do Governo do Estado.

Assembleia/Assecom