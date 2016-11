Gestantes e mães de bairros carentes em Natal são presenteadas com enxovais pela LBV

Gestantes e mulheres com filhos até três anos de idade, de comunidades de baixa renda na cidade de Natal, participam nesta quarta-feira, 30, às 15h, de atividades sobre cuidados na gestação e desenvolvimento familiar por meio do programa Cidadão Bebê, desenvolvido pela Legião da Boa Vontade (LBV). Além de oficinas, palestras e acompanhamento social e psicológico, as integrantes do programa são presenteadas com enxovais e kits de higiene.

A entrega das doações será realizada na sede da LBV, em Natal. Dentre os itens que as mulheres receberão estão fraldas descartáveis, macacão, toalha de banho, meias, camisetas, conjunto de berço, manta, conjunto mijão, fraldas de tecido, além de kit de higiene para a mãe e o bebê.

A iniciativa conta com o apoio do programa Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio (Sesc/RN) e, nesta edição especial, tem como madrinhas a modelo Aridyna Mayra e a contadora Jucyelle Oliveira, que participarão da solenidade de entrega das doações.

O programa Cidadão Bebê em Natal atende mães dos bairros Dix-Sept Rosado, Nazaré, Bom Pastor e Planalto. Todas as ações têm o acompanhamento de especialistas e, quando necessário, são realizados encaminhamentos para tratamentos médicos junto à rede de saúde.

O Centro Comunitário de Assistência Social da LBV fica localizado na Rua dos Caicós, 2148 – Dix-Sept Rosado. Informações pelo telefone (84) 3613-1655 ou pelo site www.lbv.org.