Gerente do Banco do Brasil é feito refém dentro da agência em Natal

Um gerente do Banco do Brasil foi feito refém por criminosos na manhã desta sexta-feira, 29, em uma agência na Avenida Tomaz Landim, no bairro Igapó, Zona Norte de Natal. A Polícia Militar cercou o prédio, mas, quando os policiais conseguiram entrar no local, encontraram apenas o gerente amarrado com explosivos falsos.

O gerente havia sido raptado pelos criminosos, que reviraram a casa da vítima. A família do gerente também foi levada pelos bandidos, mas foi encontrada no bairro Cidade Verde, na Grande Natal.

Os criminosos ameaçaram explodir o banco, o que fez com que o comércio e o tráfego próximos ao local fossem interrompidos.

Ainda não se sabe a identidade dos criminosos e nem como conseguiram fugir. Nem o banco e nem a polícia informaram se a quadrilha conseguiu levar o dinheiro da agência.