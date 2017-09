Geraldo Maia lança biografia de Vingt-Un Rosado nesta segunda-feira

Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, um dos grandes intelectuais da história do Rio Grande será homenageado através de uma obra que retrata sua trajetória. Nesta segunda-feira, 25, a partir das 19h no Teatro Dix-huit Rosado, em Mossoró, será realizado o pré-lançamento do livro “O Criador do País de Mossoró” – Biografia Autorizada de Vingt-un Rosado, do pesquisador mossoroense Geraldo Maia do Nascimento.

A apresentação da obra ocorre dentro do Seminário “Cultura: O País Vingt-un – Contribuição do professor Vingt-un Rosado para a Cultura Potiguar” que segue até a terça-feira, 26, nas dependências do Teatro Dix-huit Rosado.

O evento tem a participação de escritores, pesquisadores, intelectuais, professores universitários, representantes de instituições, amigos e familiares do intelectual que irão apresentar aspectos sobre o trabalho desenvolvido pelo idealizador da Coleção Mossoroense. A palestra de abertura será realizada pelo jornalista Vicente Serejo que abordará a importância da Coleção Mossoroense.

“O Criador do País de Mossoró”, publicado pela Fundação José Augusto, mostra o trabalho desenvolvido por Vingt-un, que esteve sempre presente em várias frentes da atividade cultural do RN. O livro, com orelha assinada por Maria Lucia Rosado e ilustrações do artista visual Iran, será comercializado no valor de R$ 2.

Uma vida dedicada à cultura

A obra narra a trajetória do intelectual mossoroense passagens marcantes descritas na biografia de Geraldo Maia. Em 1940, com apenas 20 anos, publicou o seu primeiro livro, que recebeu o título de “Mossoró” seguiram-se mais de 200 obras voltadas para a antropologia e estudo das secas.

“Vingt-un esteve sempre presente em várias frentes de atividade cultural, tanto no município como no Estado. Foi professor fundador de três faculdades e idealizador da URRN, hoje Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Fundador e duas vezes diretor da ESAM, hoje Universidade Federal Rural do Semiárido e professor Honoris Causa da UERN”, descreve o escritor Geraldo Maia.

Integrou o Conselho Estadual de Cultura, foi membro de quatro Academias em dois Estados da Federação, tendo sido criador e ex-presidente de duas delas, a Academia Norte-rio-grandense de Ciências e a Academia Cearense de Farmácia. Faleceu em 21 de dezembro de 2005, aos 85 anos de idade, deixando uma imensa contribuição intelectual para a história do Rio Grande do Norte.

O Seminário “Cultura: O País Vingt-un” é promovido pelo Governo do Estado (Fundação José Augusto, Secretaria Estadual de Educação) Fundação Vingt-un Rosado, Prefeitura de Mossoró (secretarias de Educação e de Cultura) e Sociedade Amigos da Pinacoteca. O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser realizadas pelos telefones (84) 3315 50 80 e 3315 5046.