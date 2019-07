Geração de Oportunidades oferece 12 cursos neste segundo semestre

A secretaria de Desenvolvimento Social e Juventude, através da gerência executiva de Geração de Oportunidades, irá disponibilizar 12 cursos neste segundo semestre nos equipamentos sociais do município. Os cursos do programa são realizados através de uma parceria da Prefeitura de Mossoró com o SENAC.

A população interessada em participar do Geração de Oportunidades pode se dirigir a Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada no Centro Administrativo Prefeito Alcides Belo, das 8h às 13h. As aulas serão iniciadas no dia 5 de agosto com o curso de “Qualidade nos Serviços de Portaria”, disponibilizado no CRAS Quixabeirinha, com uma carga horária de 20h.

Confira os cursos ofertados e os locais das aulas:

Qualidade nos Serviços de Portaria

05/08 à 09/08 – 30 vagas – CRAS Quixabeirinha

Técnicas em Atendimento e Recepção

05/08 à 09/08 – 30 vagas – CRAS Bom Jesus

Informática Básica 1

05/08 à 16/08 – 20 vagas – CRAS Sumaré

Design de Sobrancelhas 1

19/08 à 30/08 – 20 vagas – CCF Jucuri

Design de Sobrancelhas 2

02/09 à 13/09 – 20 vagas – CRAS Santo Antônio

Básico de Maquiagem

02/09 à 20/09 – 20 vagas – CNG Abolição I

Básico de Depilação

16/09 à 08/10 – 20 vagas – CRAS Abolição IV

Qualidade no Atendimento

07/10 à 11/10 – 30 vagas – CRAS Alto de São Manoel

Cuidado Básico com o Idoso

07/10 à 21/10 – 20 vagas – CNG Boa Vista

Estratégia em Vendas

21/10 à 25/10 – 30 vagas – CRAS Redenção

Técnicas para Garçom

21/10 à 25/10 – 30 vagas – CRAS Bom Jardim

Informática Básica 2

21/10 à 01/11 – 20 vagas – CRAS Barrocas

Prefeitura de Mossoro