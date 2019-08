Geração de Oportunidades inicia novos cursos nesta segunda

Na próxima segunda-feira, 05, o setor de Geração de Oportunidades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude, vai iniciar três novos cursos profissionalizantes. São eles de: qualidade no serviço de portaria, técnicas de atendimento em recepção e informática básica.

O curso de qualidade no serviço de portaria será realizado pela manhã, no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do bairro Quixabeirinha. O de Técnicas de atendimento em recepção, no CRAS Bom Jesus, também no turno da manhã. Já o de Informática básica será realizado no CRAS Sumaré, à tarde.

No dia 19 de agosto será iniciado o curso de Design de sobrancelhas na Unidade de Convivência da Família (UCF) da comunidade rural de Jucuri. “Para todos estes cursos nós realizamos triagens, porque nosso objetivo é atender pessoas desempregadas, para que tenham um ofício”, disse a coordenadora do setor, Glênia Pinto.

As inscrições para os cursos em diversos segmentos são realizadas na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude, no setor de Geração de Oportunidades, das 8h às 13h.

