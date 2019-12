Geração de Oportunidades chega a marca de 7.765 de pessoas beneficiadas e conclui atividades de 2019 com entrega de certificados

Na manhã desta quinta-feira, 19, a Prefeitura de Mossoró, através da secretaria de Desenvolvimento Social e Juventude, realizou a entrega de 60 certificados aos participantes que realizaram os cursos de informática e internet, cuidador de idosos e manicure que foram ofertados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

A solenidade de entrega dos certificados aconteceu no auditório do Centro Administrativo da Cidadania e contou com a presença da prefeita Rosalba Ciarlini. “Momentos como esse nos estimula e nos deixa cada vez mais entusiasmados pra seguir nesse rumo de dar a oportunidade aquelas pessoas que tem vontade de fazer um curso e não tem condições”, disse a prefeita.

A secretária de Desenvolvimento Social e Juventude, Lorena Ciarlini, falou sobre o sucesso do projeto. “Quando a gente dar o primeiro passo as coisas começam a acontecer. Durante 3 anos atendemos mais de 7 mil pessoas e mais da metade dessas pessoas estão gerando renda através desse trabalho. Vale apostar, acreditar e se capacitar para se aperfeiçoar”, falou a secretária.

Um dos destaques deste ano de 2019 foi o curso de cuidador de idosos. Ao final do curso, os participantes se reuniram e estão organizando uma associação de cuidador de idosos em Mossoró. “As meninas tiveram uma ideia incrível. Sabemos que a população está envelhecendo mais e a demanda está crescendo. Essa Associação vai ser fundamental. Vamos dar todo o apoio”, disse a secretária Lorena Ciarlini.

A coordenadora do projeto Geração de Oportunidades, Glênia Pinto, destacou a importância do projeto e o crescimento desde o surgimento em 2017. “Esse trabalho flui com todos de mãos dadas. É um projeto de muito sucesso e no ano de 2020 vem com muitas novidades trazendo mais oportunidades pra todos que estão aqui e atendendo mais pessoas”, falou Glênia.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) foi um dos parceiros do projeto, ministrando os cursos com seu corpo técnico. “Esse é um momento de felicidade. Esses cursos transformam as pessoas, contribuindo com o desenvolvimento profissional e transformando vidas através da educação”, disse Benjamin Garcia, diretor do Senac – Mossoró.

Maria Elisangela Rodrigues mora no bairro Paredões e fez o curso manicure e pedicure. Para ela o projeto foi uma oportunidade dela aperfeiçoar a profissão que já exercia. “Eu queria muito fazer um curso. Hoje meus clientes tem a garantia que sou qualificada na área. No aprendi várias técnicas de limpeza, manejo dos palitos, aprimorei a francesinha e muitos outros cuidados com relação a saúde dos meus clientes”, falou ela.

Lívia Maria Máximo tem 18 anos e está em busca do seu primeiro emprego. O curso foi fundamental para enriquecer o seu currículo. “Gostei muito do curso, aprendemos muitas coisas que vamos precisar na hora de arranjar um emprego. Estou em busca do meu primeiro emprego e o curso com certeza vai me ajudar a conseguir”, exaltou Lívia.

O projeto Geração de Oportunidades atendeu em 2019 1.165 pessoas, chegando a 7.765 homens e mulheres beneficiados desde a criação do projeto em julho de 2017. Contando com a parceria de diversas instituições o projeto oferta os mais diversos cursos como porteiro, depilação, escova, oficina de laços, artesanato, panificação, salgados, design de sobrancelhas, doces, informática, cuidador de idosos e manicure, entre outros.

