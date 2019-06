General Heleno considera ‘falta de sorte’ sargento ser preso com cocaína na hora de evento mundial

Pura falta de sorte. O sargento da Força Aérea Brasileira (FAB) preso, às vésperas da cúpula internacional que reúne as 20 maiores economias do mundo, em Osaka, no Japão, sob a acusação de transportar 39 quilos de cocaína dentro de um avião havia realizado inúmeras outras viagens com presidentes anteriores, como Michel Temer e Dilma Rousseff, mas nunca tinha tido sua bagagem revistada.

Há anos que o militar faz parte da equipe que dá suporte à comitiva de presidentes da República do Brasil em viagens internacionais. O general Heleno afirma: “podia não ter acontecido, né? Falta de sorte ter acontecido justamente na hora de um evento mundial. Acaba tendo uma repercussão mundial que poderia não ter tido. Foi um fato muito desagradável”.

Perguntado se a imagem do Brasil fica abalada por causa do episódio, que foi amplamente noticiado pela imprensa estrangeira, ele disse: “Se mudar a imagem do Brasil por causa disso, só se a gente não estivesse sabendo da quantidade de tráfico de droga que tem no mundo. É mais um.”