Gatito fecha gol, mas Brasil encerra “maldição” contra Paraguai nos pênaltis

Com todas as apresentações lotadas, a edição 2019 do Chuva de Bala no País de Mossoró emocionou pessoas de todas as idades e lugares, que vieram assistir ao espetáculo que retrata a resistência de Mossoró ao bando de Lampião. A penúltima apresentação realizada nesta quinta-feira (27), não foi diferente e atraiu um público de cerca de 2 mil pessoas.

Na plateia, a mossoroense Cláudia Maia, conta que veio do Texas para aproveitar o período do Mossoró Cidade Junina e rever a família e os amigos. Acompanhada do filho e do sobrinho, a mossoroense destaca a qualidade da produção artística. “O Chuva de Bala esse ano superou todas as expectativas, me senti na Europa. Muito artístico a homenagem a Antônio Francisco”, destacou.

Vitório Alves, vendedor autônomo, também veio com a família assistir ao Chuva de Bala. “Hoje quero mostrar as minhas filhas a nossa história e cultura. É a segunda vez que a gente veio assistir ao espetáculo esse ano. Dessa vez trazendo as filhas”, frisa.

Portal Prefeitura