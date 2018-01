Gasolina e diesel terão reajustes a partir desta quarta-feira (3)

“Com o intuito de se manter competitiva no mercado internacional”, a Petrobras anunciou nesta terça-feira (2) que o preço da gasolina comercializada nas refinarias terá uma redução de 0,1% a partir de amanhã (3).

Já o diesel, segundo a estatal, terá um aumento de 0,6%. Essa é a primeira variação de preço dos combustíveis em 2018.

As variações de preço fazem parte do modelo de reajustes frequentes praticados pela Petrobras, que passou a acompanhar os valores cobrados no mercado internacional. Os reajustes não afetam necessariamente o consumidor, já que o preço final, nas bombas, dependerá de cada empresa revendedora e dos próprios postos de combustíveis.