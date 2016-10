Garibaldi se reúne com Rosalba e anuncia emenda de R$ 300 milhões para duplicação da BR-304

O senador Garibaldi Filho (PMDB) recebeu a prefeita eleita de Mossoró, Rosalba Ciarlini (PP), em Brasília na manhã desta quarta-feira, 19 de outubro. Entre os assuntos discutidos pelos dois estão a liberação de recursos à cidade. O senador informou que a Comissão de Infraestrutura aprovou emenda de sua autoria destinando R$ 300 milhões para a duplicação da BR 304.

A reunião contou ainda com a presença da presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte (ARSEP), Kátia Pinto. Também acompanham Rosalba a vice-prefeita eleita Nayara Gadelha (PP) e o ex-deputado federal Betinho Rosado (PP).

Rosalba Ciarlini está em Brasília, junto com os prefeitos eleitos do RN, visitando órgãos do Governo Federal a fim de conseguir recursos.