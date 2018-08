Gabriel Jesus renova com o Manchester City até 2023

Gabriel Jesus é do City até 2023. O Manchester City anunciou nesta sexta-feira (3) a renovação do contrato do atacante brasileiro Gabriel Jesus. O vínculo, que iria até 2021, foi renovado até 2023.

O jovem atacante brasileiro foi contratado pela equipe inglesa por 32 milhões de euros, cerca de R$ 138 milhões na cotação atual. Jesus teve um início bastante promissor no City, com gols, assistências e atuações convincentes, mas sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito em 13 de fevereiro de 2017, e só voltou aos campos em 27 de abril do mesmo ano.

Na última temporada europeia, que começou no meio de 2017, Gabriel Jesus se destacou nos seis primeiros meses, mas acabou se machucando novamente. Dessa vez, lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, sofrida em 31 de dezembro.

Voltou a jogar em 25 de fevereiro, na final da Copa da Liga Inglesa, seu primeiro título no City. Jesus também participou dos últimos jogos da incrível campanha do time de Manchester que garantiu o recorde de cem pontos na Premier League e o título inglês. Foram 24 gols em 53 partidas pelo City.

Grande trunfo de Tite assim que assumiu a seleção, Gabriel Jesus se destacou com a amarelinha na campanha das Eliminatórias. Foram sete gols em dez jogos. No entanto, o camisa 9 do Brasil não anotou nenhum gol na Copa nos cinco jogos em que participou na competição.

De acordo com o site Transfermarkt, Gabriel Jesus possui, atualmente, um valor de mercado estimado em 80 milhões de euros ou R$ 347 milhões.