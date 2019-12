Gabriel Jesus quebra jejum e comanda goleada do City sobre o Burnley

Após cinco partidas sem marcar no Campeonato Inglês, Gabriel Jesus balançou as redes duas vezes nesta segunda-feira e comandou a goleada de 4 a 1 do Manchester City sobre o Burnley fora de casa, em partida válida pela 15ª rodada.

Até abrir o placar em Turf Moor, Gabriel Jesus vivia uma seca de gols no torneio desde o dia 19 de outubro, quando também fez o primeiro da vitória de 2 a 0 sobre o Crystal Palace, pela nona rodada.

Nesta terça-feira, o brasileiro recebeu de David Silva pela esquerda, entrou na área e chutou no ângulo de Pope para marcar um golaço no primeiro tempo. No início da segunda etapa, Jesus fez outro belo gol ao completar de primeira cruzamento de Bernardo Silva.

Rodri, também em bonito chute de primeira na entrada da área, e Mahrez completaram a conta para o City. Quase no fim, Brady marcou o gol de honra dos donos da casa.

Com o resultado, a equipe treinada por Josep Guardiola foi a 32 pontos, dividindo a vice-liderança em pontuação com o Leicester, que receberá o Watford na quarta-feira. Com 40, e isolado na ponta, o Liverpool enfrentará o Everton em clássico no mesmo dia. EFE